Come funziona il sorteggio di Champions League? Tutte le info

Andrà in scena oggi il sorteggio dei play-off della Champions League dopo l'ultima giornata in contemporanea di due giorni fa. Quattro italiane in attesa, una già agli ottavi di finale (Inter), tre implicate direttamente nei playoff con un grande rischio di derby tra Milan e Juventus e anche dell'incrocio tra una di queste e i nerazzurri al turno successivo. Queste le informazioni per scoprire tutto quello che potrà accadere oggi a Nyon.

Data e Orario:

Venerdì 31 gennaio 2025 alle 12:00

Dove Seguire il Sorteggio:

Il sorteggio sarà seguito live su MilanNews con la consueta diretta testuale. In televisione sarà trasmesso in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), Sky, e Prime Video.

Come Funziona il Sorteggio:

Le squadre che hanno concluso la fase campionato della Champions League tra il 9° e il 16° posto saranno considerate teste di serie e giocheranno il ritorno in casa. Quelle che si posizionano dal 17° al 24° posto saranno non teste di serie e giocheranno l'andata in casa.

Gli accoppiamenti sono predefiniti in base alle posizioni in classifica.

Le squadre classificate al 9° e 10° posto affronteranno quelle al 23° o 24° posto.

Le squadre classificate all'11° e 12° posto affronteranno quelle al 21° o 22° posto.

Le squadre classificate al 13° e 14° posto affronteranno quelle al 19° o 20° posto.

Le squadre classificate al 15° e 16° posto affronteranno quelle al 17° o 18° posto.

Procedura del Sorteggio:

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna squadra di una coppia una posizione predeterminata sul tabellone. Si inizia con le squadre classificate al 23° e 24° posto e si procede fino a quelle al 17° e 18° posto. La prima squadra estratta va nel lato argento del tabellone, l'altra nel lato blu. Successivamente, si procede con le teste di serie, iniziando con l'accoppiamento 15°/16° posto, seguendo la stessa procedura.

Date delle Partite dei Playoff:

Gare di Andata: 11 e 12 febbraio 2025

Gare di Ritorno: 18 e 19 febbraio 2025