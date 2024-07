Come si approccia ai giovani? Fonseca: "In un modo normale. So che noi abbiamo giocatori giovani con qualità. Se dimostrano di avere coraggio io li faccio giocare"

Il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca è stato intervistato in esclusiva da Milan TV.

Come si approccia ai giovani?

“In un modo normale. Per me i giocatori non hanno età. Se hanno coraggio e la qualità per giocare allora io li faccio giocare. So che noi abbiamo giocatori giovani con qualità. Se dimostrano di avere coraggio io li faccio giocare, l’età per me non è un problema”.

Sua moglie Kateryna la seguirà in questa avventura a Milano? Quanto è importante la sua famiglia nella vita quotidiana?

“Il mio sostegno è la mia famiglia, è fondamentale portarla qui. Kateryna ama l’Italia e penso che sarà molto molto felice a Milano, anche con i bambini. Per me è fondamentale avere la famiglia con me”.

Come riesce a staccare dal calcio e a trascorrere momenti fuori dal campo?

“Lavoro molto, ma quando arrivo a casa trovo momenti per la famiglia. Mi piace molto la musica, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è accendere la musica per iniziare bene la giornata. Sono una persona molto semplice: trovo tempo per la famiglia, per guardare qualche serie in tv. Per il mio equilibrio è importante avere questi momenti con la mia famiglia”.