"Come to Besiktas": Balotelli vicino al club turco, i tifosi si scatenano sui social

Le voci dalla Turchia si stanno intensificando in queste ore, Mario Balotelli sembra essere vicino al Besiktas. Sull'ultima foto postata su Instagram i tifosi si sono scatenati col tormentone "Come to Besiktas", ispirato ad un meme che viene riutilizzato ad ogni voce di mercato sul club turco. Chissà se Supermario ha iniziato a pensarci, convinto dai vari messaggi social.