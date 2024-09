Comincia la Champions League: i ricavi minimi del Milan

Riparte la Champions League. Questa sera il Milan sfida il Liverpool a San Siro nella prima giornata del girone unico a 36 squadre. Cambia il format e cambiano anche le distribuzioni dei premi economici disposti dalla Uefa. In un approfondimento social Calcio&Finanza ha approfondito la questione spiegando come sono andati a cambiare i ricavi minimi delle partecipanti alla competizione, in particolare quelli relativi alle squadre italiane, cinque, impegnate in questa stagione.

In totale il Milan riceverà 40,6 milioni di euro, quarta squadra tra le italiane davanti solo al Bologna (nelle prime tre posizioni Inter, Juve e Atalanta). Andando nello specifico, i rossoneri incasseranno come tutti gli altri club coinvolti quest'anno 18,62 milioni di bonus per la partecipazione (tre milioni in più circa rispetto all'anno scorso). In base al piazzamento finale si otterrà un ulteriore bonus il cui valore minimo è 275mila euro: al momento uguale per tutti ma che varierà in base alla posizione e sarà arricchito da quelli per le singole vittorie nelle partite. Si aggiungono la quota europea dal valore di 17,3 milioni e quella non europea da 4,16.