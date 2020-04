Commisso: "Lavorai tanto per prendere il Milan. Elliott ha fatto un affare"

Nel corso del suo intervento a Telelombardia, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche della trattativa passata per acquistare il Milan: "Io ho lavorato molto per comprare il Milan, ma non ho mai incontrato Mister Li: forse non mi voleva vedere. Sono ancora sorpreso di quello che è successo ma sono comunque contento perché è arrivata l’opportunità della Fiorentina. Ora sono contento di stare qui, spero di stare qui per sempre. Per il fondo Elliott è stato un ottimo affare acquistare il Milan a quella cifra, molto più bassa di quella che ho trattato io".