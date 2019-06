Commisso: "Mai incontrato Li Yonghong, ha perso soldi come nessun altro"

Prima di acquistare la Fiorentina, Rocco Commisso tentò un anno fa di diventare il proprietario del Milan. Il nuovo proprietario del club gigliato, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di quel momento: "Ho trattato anche il Milan, ma Li Yonghong non l'ho mai visto: ha perso più soldi nel calcio in un anno e mezzo che qualsiasi uomo sulla faccia della Terra. Lasciamolo in Cina". Poi, ad una domanda sul futuro della panchina, ha risposto così, facendo un paragone con la cessione del club rossonero: "Non posso ancora dare una risposta precisa. Starò qua per altri 2-3 giorni insieme a mio figlio. Montella so che è in India, non posso parlarci. Vi chiedo tempo, all'inizio siamo stati velocissimi. Berlusconi per vendere la società ha impiegato due anni, io in due mesi ho acquistato la Fiorentina".