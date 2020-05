Commisso: "Spero che Castrovilli diventi una bandiera a Firenze"

Nella sua intervista a Toscana Tv, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche di Gaetano Castrovilli e della possibilità che possa essere l'erede di Antognoni in viola: "Gaetano è un talento grande che noi ci vogliamo tenere molto stretto. Mi piace la sua serietà e il suo impegno. Giancarlo non solo è stato il numero dieci, ma anche campione dal mondo. Sarebbe bello se Gaetano arrivasse al suo livello e volesse rimanere diventando una bandiera della Fiorentina e rimanendo a lungo in viola".