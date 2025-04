Como, Ludi si gode Fabregas: "Speriamo possa continuare a guidarci in futuro"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul presente e sul futuro del club lariano e su Cesc Fabregas:

"Cesc è un allenatore straordinario. Speriamo possa continuare a guidarci anche in futuro. Il club è molto ambizioso, e anche lui lo è: credo che troveremo un punto d’incontro. Ci siederemo presto per progettare insieme il futuro. Noi siamo sempre stati ambiziosi, anche prima dell’arrivo di Fabregas. Parlare oggi di Europa è forse un po’ prematuro. Questo è un campionato che ha una divisione chiara: dalla prima alla nona, poi dalla decima alla ventesima. Tutti vogliono crescere, ma prima ci sono ancora quattro partite da giocare e vogliamo onorarle al massimo."

Giovani in rosa: che soddisfazione hanno dato?

"Tantissima. Quello che ci rende più orgogliosi è il processo di crescita. Siamo partiti con alcune fragilità e abbiamo lavorato giorno dopo giorno per migliorarci. Il mercato di gennaio ci ha aiutato, ma la chiave è stato il lavoro di Cesc. Anche l’ambiente di Como ha fatto la sua parte: tutti i giovani si sono integrati fin da subito, e questo per noi è fondamentale."