Fondazione Milan ed Emirates regalano un pomeriggio speciale a Milanello al Vharese

Fondazione Milan ed Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner di AC Milan, hanno regalato un pomeriggio speciale agli atleti del Vharese, una delle due realtà che rappresentano i colori rossoneri nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. La squadra ha infatti avuto l’opportunità di effettuare una sessione di allenamento guidata da un tecnico AC Milan all’interno del Centro Sportivo Milanello, dove in contemporanea si stava tenendo anche l’allenamento della Prima Squadra maschile agli ordini di Mister Conceicao.

Al termine delle esercitazioni, gli atleti del Vharese hanno ricevuto una sorpresa da alcuni calciatori rossoneri – Rafa Leao, Theo Hernandez, Matteo Gabbia e Alessandro Florenzi – che hanno reso la loro giornata ancor più indimenticabile scambiando alcune battute e scattando foto ricordo, ma soprattutto svelando loro una seconda sorpresa: Emirates ha infatti invitato la delegazione a vivere appieno le emozioni del matchday direttamente dagli spalti di San Siro in occasione della sfida Milan-Bologna, che si terrà venerdì 9 maggio.

L’attività si inserisce nel contesto della partnership tra AC Milan ed Emirates, che vede nella condivisione dei valori positivi del calcio uno dei suoi pilastri e in più occasioni si è concretizzata in iniziative di stampo sociale. La più recente è stata realizzata in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, con undici bambini e bambine affetti da patologie oncologiche che hanno accompagnato sul prato di San Siro i calciatori rossoneri prima del fischio d’inizio dell’ultimo Derby di campionato.