Bargiggia: "Si fanno gli instant team come al Milan con Allegri e Tare, due che passano per fenomeni. Il calcio italiano fa ufficialmente pena"

Il Milan di Max Allegri e Tare, dalle voci di mercato uscite, sembra che punterà in modo deciso anche su giocatori esperti e con un certo curriculum: una strategia che la Gazzetta dello Sport ha definito da "instant team". Palo Bargiggia, giornalista sportivo, esprime i suoi dubbi su questa scelta con un post sul suo profilo X. Queste le sue considerazioni:

"Il calcio italiano fa ufficialmente pena: dove, negli altri Paesi crescono e vincono con i giovani e con i Progetti, qui si fanno gli Instant Team come al Milan con Allegri e Tare, due che passano per Fenomeni. Vincete pure il campionato, non cambierò mai idea".