Ravezzani: "Funziona così: se per andare avanti ti affidi esclusivamente al player trading, fatichi a invertire l’inerzia che ti spinge verso il basso"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando Milan-Cremonese: "Funziona così: se per andare avanti ti affidi esclusivamente al player trading (non vado in Europa? Vendo i migliori e incasso la differenza) fatichi a invertire l’inerzia che ti spinge verso il basso. Questo è il vero problema del Milan di Cardinale che non investe mai".

DUBBI SU GIMENEZ

In effetti ieri poteva essere l'occasione di Santiago Gimenez, la partita dove cercare di essere decisivo ed incisivo per mettere a tacere tutte le critiche dell'ultimo mese e mezzo. Il Bebote ha invece dato pasto ai critici, offrendo una prestazione opaca, fatta di pochi movimenti e tante, anzi, tantissime difficoltà.

Max Allegri si aspettava qualcosa di più dal suo centravanti, così come il Milan stesso, che indubbiamente qualche domanda sull'attaccante messicano starebbe seriamente cominciando a farsela. In merito alla serata complicata di Gimenez contro la Cremonese La Gazzetta dello Sport ha titolato "Santi, che disastro. Il flop messicano fa crescere i dubbi". E se non valesse quei 30 milioni più bonus che sono stati investiti su di lui lo scorso gennaio?