Milan Futuro, si riparte. Le formazioni ufficiali della sfida contro la Trevigliese

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 19:48News
di Gaetano Mocciaro

Prima uscita ufficiale per il Milan Futuro, nella sfida di Coppa Italia di Serie D contro la Trevigliese. Presente al "Felice Chinetti" il tecnico della Primavera, Giovanni Renna con il suo staff. Ecco le scelte di Massimo Oddo:

MILAN FUTURO: Bouyer, Quirini, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Bonomi, Hodzic, Magrassi, Sala, Sia. A disp. Pittarella, Zukic, Minotti, Tartaglia, Perina, Branca, Geroli, Balentien, Domnitei. All. Massimo Oddo.
TREVIGLIESE: Maccheroni, Moraschi, Ruggeri, Caporali, Del Carro, Vinzioli, Montalbano, Brambilla, Pesenti, Ciarmoli, Rugabotti. A disp. Illiponti, Eberini, Villone, Ortelli, Beretta, Gaya, Pinotti, La Torre, Marchesini. All. Danilo Tricarico.
ARBITRO: Atanasov di Verona.
ASSISTENTI: Benzi e Filipponi.