Colombo e Camarda non brillano. Insufficienza piena per entrambi alla prima di campionato

Non un esordio memorabile per Lorenzo Colombo e Francesco Camarda. I due giocatori si sono sfidati ieri sera nel corso di Genoa-Lecce, guidando l'attacco delle due squadre. Partita terminata 0-0, poche emozioni. E insufficienza per entrambi.

Voto 5 per Tuttomercatoweb, che giustifica così l'insufficienza ai due giocatori. Su Colombo: "Non un esordio semplice per il nuovo centravanti rossoblu, servito poco e male dai compagni di squadra. Tocca pochissimi palloni e, alla lunga, la difesa ospite gli prende le misure contenendolo molto bene". Il genoano verrà sostituito al 75' da Ekhator.

Per quel che riguarda Camarda: "Al pari di Colombo era il calciatore più atteso, a maggior ragione dopo le parole nel pre-partita di Trinchera che lo ha etichettato come autentico colpo di mercato. Marcandalli, però, giganteggia e gliele prende praticamente tutte. Chiude il match con zero tiri verso lo specchio della porta". Sostituito all'84' per N'Dri.

Lorenzo Colombo si è trasferito al Genoa a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Camarda è stato ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, al Lecce. Contestualmente il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028.