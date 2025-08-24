Bianchin: "Loftus-Cheek ha confermato il vecchio script da giocatore fisico, ma a volte misteriosamente soft"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul centrocampo del Milan: "Oltre le critiche, un ragionamento sul Milan che Allegri ha costruito in estate. Il Milan oggi è una squadra con due mezze ali non particolarmente tecniche. Fofana si è confermato bravo a trovare i tempi per l’inserimento - in area, arriva senza gps - ma non trova quasi mai la porta. Loftus-Cheek ha confermato il vecchio script da giocatore fisico che sa calciare in porta ma a volte è misteriosamente soft, come il suo fisico non permetterebbe. I giocatori più tecnici sono altrove: Jashari è rimasto a lungo in panchina e Modric ha giocato da playmaker. Con il Bari ha funzionato, con la Cremonese no. Sarà un trend per tutta la stagione? Lo capiremo. Fofana e Loftus-Cheek, forse, finiranno per dividersi un posto".

PUNTA NECESSARIA

Il Santiago Gimenez visto ieri conferma che il 9 è una necessità, oltre che una priorità, per il Milan. Il messicano ha non solo confermato di essere fuori condizione, ma per larghi tratti della partita è stato fuori dal gioco, non riuscendo neanche a sfruttare quelle poche occasioni, praticamente zero a dirla tutta, che le sono capitate fra i piedi.

Che questi ultimi giorni di calciomercato portino pensiero ma soprattutto una nuova prima punta a Max Allegri, come titolato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport "Boniface si decide. Il Milan riflette, vuole una punta top", anche perché non c'è altra soluzione per cercare quanto meno di migliorare.