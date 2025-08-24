Dusan Vlahovic inizia il campionato 2025/26 dalla panchina. Tudor gli preferisce David

Oggi alle 20:11
di Gaetano Mocciaro

Panchina per Dusan Vlahovic nella prima giornata di Serie A. Igor Tudor opta per Jonathan David come unica punta, supportato da Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz. Il serbo, ricordiamo, è ancora un obiettivo di mercato del Milan e il suo contratto è in scadenza nel 2026. Ostacolo tuttavia non di poco conto l'ingaggio monstre, di 12 milioni netti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disp. Adzic, Fuscaldo, Nico Gonzalez, Joao Mario, Koopmeiners, Kostic, McKennie, Pinsoglio, Rouhi, Rugani, Vlahovic. Allenatore: Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Begic, Joujou, Sorensen, Djuric, Amoran, Plicco, Sits. Allenatore: Cuesta.

ARBITRO: Marcenaro
ASSISTENTI: Scatragli e Zingarelli
IV UFFICIALE: Sacchi
VAR: Meraviglia
AVAR: Fabbri