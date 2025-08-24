Dusan Vlahovic inizia il campionato 2025/26 dalla panchina. Tudor gli preferisce David
Panchina per Dusan Vlahovic nella prima giornata di Serie A. Igor Tudor opta per Jonathan David come unica punta, supportato da Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz. Il serbo, ricordiamo, è ancora un obiettivo di mercato del Milan e il suo contratto è in scadenza nel 2026. Ostacolo tuttavia non di poco conto l'ingaggio monstre, di 12 milioni netti.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disp. Adzic, Fuscaldo, Nico Gonzalez, Joao Mario, Koopmeiners, Kostic, McKennie, Pinsoglio, Rouhi, Rugani, Vlahovic. Allenatore: Tudor.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Begic, Joujou, Sorensen, Djuric, Amoran, Plicco, Sits. Allenatore: Cuesta.
ARBITRO: Marcenaro
ASSISTENTI: Scatragli e Zingarelli
IV UFFICIALE: Sacchi
VAR: Meraviglia
AVAR: Fabbri
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan