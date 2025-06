Lazio, Sarri sulla corsa all'Europa: "Ci sono tante antagoniste, Bologna e Milan non arriveranno di nuovo nona e ottava"

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha dichiarato sulla prossima stagione: "La posizione in cui è arrivata la Lazio non ci consente di essere in Europa, l’obiettivo è tornarci a qualsiasi livello. Fa piacere avere tempo per allenarsi, ma fa piacere anche giocare in Coppa. Quando parlo di calendari intasati non lo faccio perché non voglio giocare in Europa, perché voglio calendari più logici.

Il compito dell’allenatore è far rendere la squadra al 100%, poi ci sono dei limiti. Se sei da 7 e dai il 100% non basta perché se ci sono dieci squadre che valgono otto arrivi undicesimo. Se il limite è quello dell’anno scorso fai fatica a tornare in Europa. Ci sono tante antagoniste, Bologna e Milan non arriveranno di nuovo nona e ottava. Attenti al Como, lotterà per l’Europa. Il quadro nazionale è questo. Tornare in Europa non sarà semplice. Vediamo dove può arrivare la squadra, se raggiungendo il 100% ci saranno ulteriori margini".