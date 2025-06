Italia, De Biasi: "Gattuso ct? Ha carattere, ma non è la panacea di tutto"

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Rino è una persona che ha carattere e determinazione. Lo ha dimostrato in campo e in panchina. Ma non è solo una questione di personalità. C'è da capire come si sposerà la sua filosofia con i giocatori a disposizione. Gattuso conosce l'ambiente, ma non è la panacea di tutto". Così Gianni De Biasi, tecnico di grande esperienza anche nel ruolo di ct sulle panchine delle nazionali di Albania e Azerbaigian, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su Gennaro Gattuso nuovo ct azzurro. "Aver del tempo davanti è fondamentale, Gattuso avrà la possibilità di contattare i giocatori che possono far parte delle sue idee e questo è un passo avanti. C'è da capire con quale condizione fisica arriveranno ai prossimi due impegni, non di eccessiva difficoltà. Però sarà importante che Rino parta subito e cerchi concretezza, capendo che fare il selezionatore è tutt' altra cosa rispetto al ruolo di allenatore.

Sono due mestieri diversi: vedi i giocatori una volta ogni tanto ma devi comunque farli sentire importanti e coccolati e al tempo stesso responsabilizzandoli", aggiunge. Con Gattuso, potrebbero arrivare anche Prandelli e Bonucci: "La prima domanda che mi faccio è "ma a Rino andranno bene tutte queste persone intorno?". L'importante è che non siano persone di contorno solo per infiocchettare il regalo. Tante persone possono dare una mano ma possono creare anche confusione, con troppi galli nello stesso pollaio". De Biasi è stato mai contattato da Gravina? "Sinceramente non sono mai stato contattato dalla Federcalcio. Se la Federazione mi contattasse sarei molto disponibile a dare dei consigli, vista che ho nove anni di esperienza come nazionale". Infine una domanda sul Brescia? "Spero che non sparisca dal calcio, come qualcuno probabilmente ha cercato di fare". (ANSA).