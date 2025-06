Pioli verso la Fiorentina, Nicolato: "Sono sicuro che farà bene"

vedi letture

l commissario tecnico della Lettonia, in precedenza ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha rilasciato una intervista a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend".

Sulla scelta di Gennaro Gattuso come commissario tecnico dell'Italia: "In senso generale sono 20 anni che cambiamo allenatore ma i risultati purtroppo no. Non dipende tutto dal timoniere insomma, il ruolo non garantisce nulla e al di là delle scelte fatte spero che queste non nascondano i problemi. La situazione non viene da 15 giorni ma sono 20 anni che facciamo fatica e non stiamo al passo del calcio in Europa dove tutti gli stati si sono evoluti ed hanno studiato".

Infine su Pioli alla Fiorentina: "Parlare di lui per me è facile perché sono di parte perché è un amico, abbiamo lavorato anche insieme nello stesso club e conosco bene la sua voglia di sviluppare idee nuove. E' uno dei primi 4-5 allenatori più importanti e sono felice di vederlo a Firenze, sono sicuro che farà bene per le capacità gestionali e tecniche e per affidabilità".