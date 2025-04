Pellegatti svela: "Al Milan piace molto Nicolussi Caviglia"

Il giornalista Carlo Pellegatti, dal proprio canale YouTube ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Milan. Il club rossonero infatti, secondo quanto riferisce, sarebbe interessato ad un giocatore che si sta mettendo in mostra nella lotta salvezza in questa stagione, con la maglia del Venezia di Eusebio Di Francesco.

Ecco le sue parole: "C’è un giocatore sul quale il Milan aveva messo gli occhi e voleva anche prenderlo nello scorso gennaio: è Nicolussi Caviglia, regista centrale del Venezia, del 2000. Piace molto al Milan".

Nicolussi Caviglia è stato acquistato dal Venezia la scorsa estate, dalla Juventus, ed il suo acquisto è divenuto a titolo definitivo dopo la prima presenza fatta dal giocatore a partire dalla chiusura dello scorso mercato di gennaio. Dalla partenza di Pohjanpalo il centrocampista, con i suoi 4 gol, è diventato il miglior marcatore degli arancioneroverdi ed in generale si è distinto per la sua crescita in termini di leadership, mostrando una certa personalità nel far girare la squadra ai suoi ritmi, oltre che un'abilità non da tutti in particolare sui calci piazzati (due le sue reti su punizione in questa stagione).