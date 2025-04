Como salvo. Con altri 100 milioni l'anno prossimo sarà caccia all'Europa

Da ieri, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Genoa nella sfida domenicale dell'ora di pranzo, il Como ha la matematica certezza di essersi salvato e di partecipare anche al prossimo campionato di Serie A. Un risultato raggiunto con 4 partite e 360 minuti di anticipo rispetto alla fine dei giochi e che spiega il bel lavoro fatto in riva al lago da mister Fabregas.

Per rinforzare il gruppo a sua disposizione e irrobustire le ambizioni, che secondo molti sono comunque già sopra la media, la società Como ha pronto un tesoretto da 100 milioni di euro per il mercato estivo e per regalare a Fabregas le rifiniture necessarie per far esplodere ulteriormente la sua idea di calcio. E magari alzare da subito l'asticella, provando a passare in un solo anno dall'obiettivo salvezza, pragmatico e necessario per chi risale dalla Serie B, al sogno Europa. Una via di mezzo che non scontenta nessuno potrebbe essere l'ambizione di occupare almeno la metà sinistra della classifica nella prossima edizione della Serie A.

Di certo le risorse per riuscirci, vista anche la ricchezza della proprietà del Como (i fratelli Hartono sono al 1° posto per patrimonio tra chi ha un club di calcio in Italia) non mancheranno.