Compagnoni: "Al Milan nel girone di ritorno è mancato un leader carismatico"

Maurizio Compagnoni, nel pomeriggio di Sky, ha parlato della stagione del Milan in vista dello scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta di domenica. Marianella ha detto: “Al Milan nella seconda parte di stagione è mancato un leader carismatico come Zlatan Ibrahimovic che prendesse in mano la squadra nei momenti più difficili. Ora Stefano Pioli e i suoi hanno un’altra chance dopo aver fallito contro il Cagliari”.