Compagnoni: "Camarda? Meglio metterlo gli ultimi minuti più che mandarlo «al massacro» da titolare"

Maurizio Compagnoni è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato di Francesco Camarda che sarà convocato da Stefano Pioli, con ogni probabilità, per la gara di sabato sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Non conosco Camarda. Immagino che a 15 anni mi riesce difficile che possa essere pronto muscolarmente per confrontarsi in una partita così importante. Meglio metterlo negli ultimi 20/25 minuti piuttosto che mandarlo “al massacro” dal primo minuto".