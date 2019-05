Compagnoni: "Con il Milan in Champions, sarebbe sorprendente vedere Gattuso alla porta"

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del Milan e del futuro di Gennaro Gattuso: “Secondo me si gioca il futuro. Fino a qualche giorno fa avrei detto che sarebbe stato fuori anche in caso di quarto posto. Dopo le ultime notizie, con la posizione di Leonardo in bilico e con Gattuso che piace tanto a Scaroni, se dovesse entrare in Champions League, considerando chi si lascia alle spalle sarebbe sorprendente metterlo alla porta. Il Milan ha una buona squadra ma, anche in considerazione degli infortuni che ha avuto, non è tra le prime quattro forze del campionato”