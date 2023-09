Compagnoni: "De Ketelaere un atipico, non ha un ruolo preciso. Se dovesse tornare al Milan probabilmente troverebbe ancora difficoltà"

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, parla così di Charles De Ketelaere in diretta su Sky Sport 24: “Lo scorso anno ho detto più volte che per il tipo di giocatore che è De Ketelaere al Milan è inevitabile che faccia fatica perché è un atipico, perché non ha un ruolo preciso, perché la pressione di San Siro è eccessiva. Lui può fare bene in due squadre con due allenatori particolari, per il loro modo di giocare: Juric ma soprattutto Gasperini. Nell’Atalanta è perfetto, nel 3-4-2-1 Gasperini lascia grande libertà ai due trequartisti. Non deve tenere una posizione specifica, fa un po’ fatica e ha bisogno di svariare. Ha meno pressione.

A Bergamo farà benissimo. Tra l’altro l’Atalanta ha il diritto di riscatto, il Milan non ha il controriscatto. Ma se dovesse tornare al Milan è probabile che potrebbe reincontrare le stesse difficoltà, proprio per le caratteristiche. Però è forte, ha talento e ha tante qualità: è un atipico”.