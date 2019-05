Compagnoni: "Gattuso? Stagione non negativa anche senza Champions"

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del tipo di allenatore ideale per i giocatori scelti da Campos, attuale direttore sportivo del Lille in orbita Milan: "I giocatori scelti sia al Monaco che al Lille hanno caratteristiche diverse tra di loro. Soumaré è un centrocampista di grande temperamento e molto forte fisicamente, Bernando Silva è un giocatore formidabile tecnicamente, Thiago Mendes è una via di mezzo. Quasi sempre li prende bravi, poi ovviamente sbaglia anche lui. Il problema è quando ne azzecchi uno e ne sbagli nove, non quando ne azzecchi 8 e ne sbagli 2. Gattuso allenatore giusto per il Milan? Quest'anno ha lavorato bene, benissimo è eccessivo. Ha avuto molte difficoltà, in alcuni ruoli era scoperto, per un periodo non ha avuto un contributo realizzativo da parte degli attaccanti esterni. E' mancato Bonaventura praticamente per tutta la stagione, ed era un centrocampista che faceva gol. Non sarebbe una stagione negativa per Gattuso neanche in caso di arrivo al quinto posto. Ci sarà un motivo se il Milan non va in Champions da 7 anni. Poi magari Gazidis ha in mente un allenatore completamente diverso, però secondo me la conferma di Rino è un'opzione credibile, a prescindere dalla qualificazione in Champions o meno".