Compagnoni: "Il Milan attuale non ha chance contro lo United ma non ho dubbi che vedremo una squadra diversa"

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ha commentato a Sky Sport la prossima sfida di Europa League tra Milan e Manchester United: “Il Milan attuale non ha praticamente chance con il Manchester United. Non ho dubbi che vedremo un Milan diverso, ma deve assolutamente migliorare sia per la corsa scudetto e sia per la corsa Champions, che non è una passeggiata. Il Milan che abbiamo visto fino a due settimane fa non ha alcuni problemi ad entrare nelle prime quattro e insidiare l’Inter per lo scudetto, il Milan visto con Spezia e Inter è un brutto Milan”.