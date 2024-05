Tra sorrisi e un'amicizia sana: così il legame tra Florenzi e Chukwueze diventa fondamentale anche in campo

Alessandro Florenzi e Samuel Chukwueze sono compagni di squadra uniti insieme da una bella amicizia nata in questa stagione, la prima in rossonero per il nigeriano e ormai la terza per il terzino ex Roma. Nei giorni scorsi sui canali social del Milan era apparso un divertente video che vedeva come protagonisti, insieme a Reijnders e Kalulu, proprio Florenzi e Chukwueze che, si sono divertiti a giocare al celebre videogame e sponsor, eFootball 2024.

Una connessione speciale non solo davanti alla Playstation, ma soprattutto in campo. Infatti proprio in occasione dell'ultima partita pareggiata contro il Genoa, l'amicizia tra Florenzi e Chukwueze ha potuto creare un ennesimo legame (e gol) nato per il pareggio momentaneo dei rossoneri nel primo tempo: cross dalla destra dell'esterno nigeriano e colpo di testa di "Spizzi" Al suo primo gol stagionale.