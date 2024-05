TMW - Milan, fra Conceiçao e Fonseca spunta anche Graham Potter

Continua a tenere banco la questione relativa al futuro della panchina del Milan. In questi giorni si è parlato tanto di Sergio Conceiçao, il quale sembrerebbe essere al momento il preferito per sostituire Stefano Pioli. In attesa di capire cosa farà l'allenatore lusitano con il Porto, club col quale ha rinnovato qualche settimana fa ma che potrebbe comunque salutare considerato il cambio di presidenza, i colleghi di TMW sono tornati ad accostare il nome di Graham Potter alla panchina del Milan.

A quanto pare anche il tecnico inglese rientrerebbe nella short list di profili valutati dalla dirigenza rossonera, la quale nel frattempo continuerebbe anche a monitorare Paulo Fonseca, per il quale garantirebbe Geoffrey Moncada.

In tutto questo, però, c'è da dire che per Potter il Milan se la dovrebbe vedere con l'Ajax, che lo considera l'ex Brighton il primo nome per la panchina. Da capire quale sarà anche l'intenzione del diretto interessato in virtù del ricco accordo che lo lega ancora al Chelsea.