Trevisani: "Il Milan cambierà allenatore, ma voi siete proprio sicuri che in futuro..."

Nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', durante la sua sentenza 'Sciopero Milan', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha detto la sua in merito al futuro di Stefano Pioli e della panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan è una squadra che può valere 80, 85 punti e sta lì. E' una squadra meno forte dell'Inter, è una squadra al livello delle altre e sta davanti alle altre. Il Milan non è che è più forte del Napoli, ma sta avanti al Napoli. Il Milan non è molto più forte della Juventus, ma sta davanti alla Juventus. Quindi se rompete le scatole a Pioli, agli altri cosa bisogna dirgli? Primo. Secondo: la squadra adesso cambierà l'allenatore. Voi siete sicuri che il Milan dei prossimi anni vincerà lo Scudetto, non perderà i derby, andrà meglio nelle coppe? Perché io, prima di fare Pressing (programma di Mediaset n.d.r.) ieri sera, mi sono visto l'andamento del Milan pre Pioli. Decimo, ottavo, settimo, sesto, sesto, quinto. E' arrivato Pioli, prima stagione completa secondo, seconda stagione completa primo, terza stagione completa quinto e quarta stagione completa secondo. Venendo da ottavo, decimo, sesto, quinto, è tanto meglio eh, tanto meglio. Poi sono migliorati anche i giocatori, si, ma rimane il fatto che parliamo anche di risultati oltre che al resto, che il Milan di Pioli ha fatto dei risultati straordinari".