Compagnoni: "Il Milan ha giocato alla pari anche col Napoli. Su De Ketelaere..."

Maurizio Compagnoni, noto telecronista, ha parlato così del momento del Milan, tra campo e crescita dei nuovi: "Del Milan in difficoltà non se n’è parlato, perché l’unica partita in cui è andato in difficoltà è l’andata col Chelsea. Con un Napoli straripante ha giocato alla grande, prendendo anche due traverse: se fosse finita in pareggio non si sarebbe scandalizzato nessuno. Ha giocato alla pari col Napoli, che è la squadra più forte del nostro calcio. Il Milan sta bene. Tornando al mercato, hanno fatto diversi colpi in prospettiva, in particolare l’investimento pesante su De Ketelaere. Ero convinto che il suo inserimento non sarebbe stato facilissimo; è un giocatore che conosco bene e ha grandi potenzialità. Con quel fisico e con quel piede può diventare un giocatore molto importante, ma ha anche molti difetti da eliminare com’è giusto che sia per un 2001. Il Milan non ha fretta, lo attende e lo fa crescere. Ha fatto lo stesso con Tonali, Leao e farà lo stesso con De Ketelaere. È chiaro che se avessero voluto un giocatore pronto dovevano andare su un altro tipo di profilo. Ma io penso di aver capito il loro ragionamento, il Milan vuole arrivare ai massimi livelli anche in Europa, e siccome non può prendere un giocatore da 100 milioni allora ne prendono uno da 30 sperando che un giorno possa diventarne uno da 100-120 milioni, com’è successo con Leao”.