Compagnoni: "Leverkusen avversario forte ma non imbattibile"

Nella mattinata di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan e del suo prossimo avversario in Champions League, il Bayer Leverkusen:

"Sicuramente è un avversario forte, ma qui scopro l'acqua calda, ma non un avversario imbattibile, lo ha dimostrato la stessa Atalanta. Io mi aspetto una prova molto convincente da parte del Milan, e come ho detto in precedenza (LEGGI QUI), al di là del risultato, che ovviamente è molto importante, ma comunque siamo soltanto alla seconda giornata. Se il Milan punta ad entrare subito tra le prime 8 è una sfida chiaramente è una sfida deve assolutamente fare risultato. Se l'obiettivo invece è quello di proseguire il cammino anche attraverso lo spareggio, non è una partita decisivo.

Ma credo che sia una partita non dico decisiva ma comunque importante per il futuro immediato del Milan sul piano della prestazione per avere delle conferme che la strada intrapresa è quella giusta. Il derby è stato un punto di svolta, con il Lecce una conferma, ma adesso il Milan ha bisogno di una conferma a livello internazionale e la partita di martedì sia uno snodo fondamentale della stagione dei rossoneri".