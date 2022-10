Compagnoni su Leao: "Grande talento, ma non è ancora tra i top 5 attaccanti in Europa"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Rafael Leao: "Trovo giusta la decisione di Pioli di togliere Leao all'intervallo. Il processo a Leao diventa inevitabile quando non brilla perchè in tanti lo considerano uno dei migliori attaccanti in Europa. E' un grande talento, ma al momento non è tra i top 5, lo potrà diventare ma al momento per me non è tra i migliori 5 attaccanti in Europa".