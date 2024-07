Compleanno Reijnders, il messaggio di auguri del Milan

Oggi Tijjani Reijnders festeggia il compleanno. Il centrocampista olandese del Milan spegne 26 candeline e conclude un'annata che ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera. In primis il passaggio in rossonero in Serie A e Champions League, dove si è affermato come uno dei titolari della rosa. Poi la nascita del figlio. E infine la semifinale dell'Europeo in Germania raggiunta con l'Olanda, al termine di una cavalcata in cui è stato protagonista sempre dal primo minuto.

Oggi il Milan gli fa gli auguri e lo aspetta al Centro Sportivo di Milanello al ritorno dalla tournée americana per una nuova stagione. Il messaggio del club: "Ti auguriamo un compleanno brillante, Ti!".