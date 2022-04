Con la Lazio gara manifesto: il Milan ruggisce e ruggirà fino alla fine

MilanNews.it

Nel momento più difficile, quando ormai tutto - e non solo il calendario - sembrava dire Inter, il Milan ha ruggito e ha messo giù la zampata vincente: l'1-2 dell'Olimpico contro la Lazio riconsegna ai rossoneri il primo posto in classifica con l'asterisco, in attesa del recupero tra Bologna e Inter che si disputerà mercoledì sera.

Squadra di leoni

Inoltre, ciò che questa vittoria consegna, nello specifico, al duello Scudetto è la vera faccia del Milan: un Milan che gioca, che crea, che lotta, che prende energia dai propri errori e si carica con i propri clamorosi tifosi. Un Milan che, come ha detto Pioli nella conferenza stampa post partita, è, vuole e deve essere - soprattutto in questo finale di stagione - una squadra di leoni: "Ho detto loro che sono dei leoni. Perché il leone non è il più intelligente della savana, non è il più veloce, non è il più grande, ma sa che deve mangiare e tutte le mattine si sveglia con quella fame di mangiare. Noi dobbiamo svegliarci tutte le mattine con questa fame".



Verso la Fiorentina

E non c'è già tempo di dormire sugli allori. In attesa di togliere l'asterisco dalla classifica, il Milan deve già voltare la testa alla sfida contro la Fiorentina di domenica 1 maggio a San Siro. È chiaro, il destino è nelle mani dell'Inter, ma c'è un solo modo per cambiarlo e il Milan di Tonali lo conosce perfettamente: "Dobbiamo - ha dichiarato il numero 8 a DAZN - pensare ad una partita alla volta. In pochi credono in noi, ma siamo davanti ma nessuno dice che siamo forti. Noi siamo umili e pensiamo una partita alla volta".