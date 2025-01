Conceiçao a Dazn: "Il lavoro che fa Abraham è importante per me. Pulisic? Dobbiamo avere fiducia negli altri"

DAZN ha intervistato in esclusiva i due allenatori di Juventus e Milan prima della sfida di questo pomeriggio alle 18 che si giocherà all'Allianz Stadium. Queste le parole di Sergio Conceicao, tecnico rossonero.

Sull'assenza di Pulisic: "Dobbiamo avere fiducia negli altri giocatori. Penso che non è un giocatore che vince da solo la partita, c'è una dinamica collettiva. Io volevo averlo ma non è possibile"

Su Abraham poco incisivo sotto porta: "Il lavoro che lui fa è così importante per me, lavora tanto per la squadra e crea come nel gol di Leao contro il Como: è venuto in una zona più bassa che voglio io. Sono contento e sicuramente i gol arriveranno"

Yildiz e Leao, chi ha più talento? "Sono due grandissimi talenti, diversi. Mi piace molto anche Yildiz. Quando si mettono al servizio della squadra mi piace avere questi giovani che possono decidere la partita da un momento all'altro anche se non sei una squadra solida. Vedo un futuro fantastico per tutti e due"

Sul ruolo di Bennacer e sulla condizione: "È stato fermo quattro mesi, ha giocato la prima partita contro la Juve e nella finale o con i Cagliari non ha giocato. Gli manca il ritmo ma la sua intelligenza nel giocare c'è con Fofana e Tijji. Il mio lavoro è trovare le migliori posizioni per loro. Io gli sto chiedendo più verticalizzazioni e diverse, ha il tempo di prendere questo messaggio e vedere il risultato finale".