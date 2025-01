Conceicao a Milan TV: “Mi tengo stretto il carattere, ma ci sono tante cose da migliorare. Soddisfatto della reazione”

vedi letture

È Intervenuto così a Milan TV Sergio Conceicao, tecnico del Milan dopo la vittoria in trasferta questa sera sul campo del Como. Ecco i temi affrontati dall’allenatore portoghese:

Sulla partita

“Avremmo potuto stare meglio in campo nel primo tempo, concedere meno al Como che è una bella squadra in casa e l’ha dimostrato. Sono soddisfatto del carattere che abbiamo, ma in partita dobbiamo fare meglio molte cose, quello che ho detto prima. Poi sul vincere i duelli, i contrasti li dobbiamo avere più fame, è un messaggio che dobbiamo dare alla partita”.

Sui cambi nel secondo tempo

“Si sono soddisfatto, parlavo spesso con Jimenez che avrebbe dovuto stringere più al dentro e dare una mano a centrocampo. Anche Camarda è entrato con voglia, ha tanta passione e si è messo subito a disposizione”.