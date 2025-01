Conceiçao a Sky: "Domani dobbiamo andare in campo, dare il massimo e vincere"

vedi letture

Alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, l'allenatore rossonero Sergio Conceiçao è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 dopo la conferenza stampa.

Il futuro del Milan dipende dal Milan: come stanno i suoi ragazzi?

"È così. Non c'è tempo. Quello di oggi è stato l'unico allenamento dopo la partita contro il Parma, corto, perché giochiamo domani. Non è possibile fare in un'altra maniera. C'è poco tempo per lavorare. A me piace il campo. Tutti i dettagli, tutto di quello di cui parliamo, lavorando sul campo, secondo me le idee entrano più veloci. Comunque quello che abbiamo lo abbiamo preparato in un altro modo, dobbiamo andare in campo e vincere questa partita che è la cosa più importante".

Sul caso con Calabria

"Caso chiuso. Penso che in una squadra di calcio ci sono delle situazioni che non è la prima, neanche l'ultima. Non è stato bello da vedere, ma è tutto chiarito, senza problemi. Ma non è importante questo per domani. È domani per i giocatori andare sul campo e che capiscano cosa devono fare, sfruttare le debolezze dell'avversario ma capire anche i loro punti forti, perché possono ancora arriva ai playoff. È una partita decisiva per loro, anche per noi. Noi vogliamo tanto vincere questa partita, perché il secondo obiettivo della stagione. Il primo è stato concluso con successo, la Supercoppa, adesso domani abbiamo una partita importantissima per tutti noi del Milan per accedere alla prossima fase".

È quasi un vantaggio che la Dinamo vi attacchi?

"Fabio ha giocato in modi diversi. Contro l'Istra ha giocato con un 4-3-3, a Londra contro l'Arsenal con una linea di 5. Vediamo come l'ha preparata. Noi dobbiamo conoscere entrambi i modi in cui possono giocare, i giocatori che possono interpretare questi moduli e cosa possono fare. Quello è il nostro lavoro. Darò ai giocatori tutte le informazioni possibile, ma l'importante è la nostra squadra, quello che dobbiamo fare, dove dobbiamo essere più forti rispetto alla partita precedente e dove possiamo migliorare. Quello che abbiamo non ci possiamo lamentare, domani dobbiamo andare in campo, dare il massimo e vincere".

Su Walker e Cannavaro

"Fabio è un amico. Di Walker parliamo quando sarà disponibile per la prossima partita. È un grandissimo giocatore, per questo il Milan l'ha preso".

Domani sarà un mese di Milan

"Sembra un anno (ride, ndr).