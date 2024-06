Conceiçao ancora senza squadra: il Marsiglia resta fiducioso

vedi letture

Sergio Conceiçao è da diverse settimane senza squadra dopo l'incredibile e contestata separazione dal Porto. Da allora si è parlato tanto di Marsiglia per l'allenatore lusitano, ma novità concrete in merito ad un suo sbarco in Francia non sono ancora arrivate.

Nonostante questo, comunque, secondo i colleghi del quotidiano francese La Provence, aleggia fiducia in casa OM per l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao. Addirittura il tutto potrebbe definirsi anche nell'arco dei prossimi due, tre giorni, con le parti che intensificheranno i contatti per riuscire a trovare una quadra non solo sull'aspetto economico ma anche e soprattutto su tecnico.