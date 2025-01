Conceiçao: "Bisogna entrare dal primo minuto per vincere"

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Milan, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

Tre vittoria su quattro in rimonta.

"Abbiamo parlato di questo in settimana: bisogna entrare dal primo minuto per vincere. Dobbiamo essere più incisivi. È una questione di mentalità. Poi andiamo sotto col risultato e bisogna andare al limite. Ma il limite bisogna tenerlo dall'inizio. Caratterialmente i giocatori sono diversi, sono tutti bravi uomini, ma noi abbiamo anche bisogno di cattiveria. Io ero arrabbiato già nelle interviste pre-partita, sono molto appassionato. Ci sono delle cose che non vanno. Alcune delle cose che abbiamo preparato poi le facciamo diversamente".