Conceiçao: "Chi gioca domani come centravanti? Vediamo..."

vedi letture

In merito alla situazione in difesa, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Tomori? Conto su tutti i giocatori. Ci sono una decina di giocatori che con me hanno lasciato il Porto a parametro zero e hanno giocato fino all'ultimo secondo. Si parla di mercato? Se Tomori deve giocare domani giocherà, ho fiducia in tutti".

Come stanno Gabbia e Thiaw? Come ha visto Walker? Ha scelto il centravanti per domani?

"Walker sta bene, sta lavorando bene, fisicamente è a posto. È una soluzione per domani. Malick è tornato oggi, ha fatto il primo allenamento oggi. Non è in condizioni fisiche ottimali. Matteo è uscito a Zagabria per una botta forte al polpaccio, non è uscito per l'errore. Sono a disposizione per domani, Thiaw non al top. Se avremo bisogno di una mano lui è pronto. In attacco vediamo".