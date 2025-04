Conceiçao: "Domani presenteremo un undici titolare forte. Risposte fantastiche da chi va in panchina"

Alla vigilia della sfida contro l'Inter in Coppa Italia, Sergio Conceiçao ha parlato così in conferenza stampa del momento della squadra:

Come stanno Leao e Thiaw. Può una notte del genere esaltare Leao?

"Il gruppo sta bene. Anche Ruben è stato operato, sta bene. Tornerà oggi. Sono tutti disponibili. Abbiamo ancora domani per lavorare, oggi abbiamo fatto lavoro differenziato per chi ha giocato di più a Napoli. Domani lo faremo ancora, senza alcuna intensità. Tutti sono disponibili. perciò spetta a me scegliere. Certo dopo la partita sono più bravo a capire cosa dovevo o non dovevo fare. Domani presentiamo un undici titolare forte e penso che i giocatori che sono in panchina che hanno già dato una risposta fantastica".

È più paradossale i 20 punti di distacco dall'Inter o il fatto che l'Inter non abbia mai vinto contro il Milan in stagione?

"Sono tutte partite diverse. Il campionato è andato come voi conoscete. L'Inter sta facendo bene, anche il Milan ha vinto il campionato pochi anni fa. Penso che una cosa è che il derby, queste grande sfide, sono sempre diverse. È un anno che a livello di campionato, è vero che il Milan non è abituato a questa classifica. La cosa più importante è focalizzarsi sulla partita di domani".