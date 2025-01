Conceiçao e due fattori alla vigilia del derby: riposo e infortuni

Alla vigilia di Inter-Milan di Supercoppa Italiana mister Sergio Conceiçao parla in conferenza stampa. Qui le sue dichiarazioni sulla situazione generale della squadra.

Come sta? Come sta la squadra?

"Spero che la squadra stia meglio di me. Stiamo preparando questa partita, contro una squadra forte, che gioca da tanti anni assieme. Noi dobbiamo pensare a noi, è difficile sì, ma in mezzo agli uomini dobbiamo essere pronti. Non possiamo dimenticare che abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all’Inter, non possiamo dimenticare anche che abbiamo 4-5 giocatori di ritorno dall’infortunio che non sono al top. È la realtà, la situazione è questa. Ma non voglio trovare scuse, non mi sentirete parlare di queste cose a fine partita”.