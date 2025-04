Conceiçao e il ko contro l'Atalanta: "Gara equilibrata. Poi abbiamo preso gol su un errore collettivo e i giocatori che sono entrati non hanno dato qualcosina alla squadra"

vedi letture

Sergio Conceiçao, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la sconfitta di domenica contro l'Atalanta:

Ha provato a "svegliare" la squadra?

"La settimana della gara con l'Atalanta, abbiamo lavorato una settimana e c'erano belle sensazioni come prima di Udine. Siamo arrivati in partita e ho dovuto aspettare l'intervallo per rimettere la squadra a posto. Abbiamo giocato contro un avversario con qualità: è stata una gara equilibrata, hanno avuto tanto possesso ma senza occasioni. Dopo l'intervallo nei primi 15 minuti non hanno superato la metà campo. Dopo abbiamo preso gol con un errore collettivo e poi i giocatori che sono entrati non hanno dato qualcosina alla squadra. Abbiamo parlato di questo. La partita di domani è la più importante: loro sono coscienti".

Com'è possibile che la squadra ha avuto bisogno dell'intervallo per essere messa a posto contro l'Atalanta? C'è una spiegazione calcistica-tecnica?

"Abbiamo affrontato un avversario di qualità e con un allenatore bravo che ha saputo bloccare la nostra forza. Ha abbassato De Roon ed Ederson, mettendo qualcosa di diverso che ci ha sorpreso. Nel primo tempo loro hanno avuto tanta palla ma zero occasioni, nell'intervallo gli ho detto come continuare a livello difensivo ed essere più audaci. Dopo ci sono errori nel gol, ma quello è il calcio: due o tre errori individuali che non dovevano esserci"