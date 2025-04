Conceiçao: "Gimenez ha la consapevolezza di non essere al meglio. I gol arriveranno, è bravo"

Mister Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Venezia-Milan 0-2. Queste le parole del tecnico portoghese.

Come sta Gimenez dopo il gol? Il passaggio di Reijnders è stata quasi una coccola da parte del gruppo per il messicano

“Ha la consapevolezza di non essere al meglio. Mi ha detto subito a partita finita che la partita non era andata bene ma il gol è stato importante. Quello è importante: mettere le cose positive, non andare sul negativo. Deve guardare a quello che deve fare, a come può lavorare per la squadra con la palla e senza palla. Poi i gol arrivano sicuramente perché lui è bravo e il gruppo conosce le sue qualità. Abbiamo fiducia in lui e in tutti gli altri”.