Conceiçao incorona Leao: "È un fenomeno. Deve imparare 2-3 cosine e può essere il migliore al mondo"

Sergio Conceiçao ha parlato a Mediaset al termine di Inter-Milan 2-3. Seconda partita rossonera per il mister e primo trofeo: una Supercoppa Italiana che verrà ricordata a lungo. Queste le sue dichiarazioni:

Come sarà la gestione di Leao?

“Leao è un fenomeno. Lo conosco già da tanto tempo, portoghese come me. Lui è uno rilassato, io sono teso (sorride, ndr). Deve imparare 2-3 cosine e può essere il migliore al mondo. Ha tutto, non lo dico per essere simpatico, ha tantissima qualità e se la mette al servizio della squadra sarà ancora più forte. Secondo me a fine stagione sarà uno dei migliori del mondo, non ho dubbi”.