Conceiçao: "Non ho casa, sto 24 ore su 24 a Milanello"

Sergio Conceicao, al termine di Milan-Girona 1-0 di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole dopo le frasi di Leao che lo ha elogiato nel post partita.

Le fanno piacere le frasi di Leao?

"L'allenatore è una persona molto felice quando i giocatori parlano così di lui. Io non ho casa, sto 24 ore su 24 a Milanello e con lo staff facciamo di tutto per dargli tutti gli elementi. A Leao chiedo altre cose, che forse prima non gli venivano chieste, ma se lui ha questo atteggiamento può avere un salto di livello importante. Un giocatore ha palla due minuti, il resto si deve muovere e questo non è negoziabile per me. La squadra pensa tutta allo stesso modo.. Se fa così, diventerà uno dei migliori al mondo".