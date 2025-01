Conceiçao non vuole parlare di mercato: "La cosa più importante è la partita di domani"

In merito alle condizioni di Christian Pulisic e di Strahinja Pavlovic, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa:

Pulisic ci sarà domani? Ha parlato tanto di fame in questi giorni: un giocatore come Walker può portare mentalità vincente al Milan?

"Christian rimane con noi, abbiamo allenamento domattina, vediamo come sarà. Non voglio rischiare di perderlo per un mese o per due mesi. Può andare in panchina ma è meglio non rischiare. Ma sta con noi in ritiro. Dopo, sulle altre cose: la partita di domani è la cosa più importante".

Come sta Pavlovic? Come lo considera come giocatore?

"È a disposizione del gruppo. Non è colpa sua se non ha ancora giocato, si è allenato bene, anche con una voglia incredibile: a volte esce dalla posizione e non mi piace tanto. Le scelte sono le mie, domani abbiamo due difensori centrali ma posso anche mettere un centrocampista per giocare lì".