Conceiçao sanguigno ma sincero: il tecnico onesto davanti le telecamere

Il mondo Milan ci ha messo davvero poco a conoscere Sergio Conceiçao: diretto, sanguigno, esigente, ma anche genuino e sincero. Fino ad ora il tecnico portoghese non si è mai sottratto né alle critiche e né al confronto, parlando di tutto (tranne che di mercato) senza problemi. Anche nel post partita di Milan-Parma si è presentato sia a DAZN che in conferenza per spiegare quanto successo in campo con Calabria, derubricando il tutto ad una questione che nasce e muore in campo.

I tifosi, ma soprattutto la squadra, sembrano rispettare questo suo modo di fare e nonostante qualche difficoltà di troppo i risultati, per ora, gli danno ragione.