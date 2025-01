Conceiçao sprona Leao: "Deve correre. Modulo? Un centrocampo a 3 più sicuro"

Alla vigilia della partita di campionato contro il Cagliari, in programma domani sera alle ore 20.45, Sergio Conceicao ha preso la parola in conferenza stampa direttamente e straordinariamente dalla pancia dello stadio San Siro. Domani qui, il tecnico portoghese farà il suo esordio da allenatore del Milan davanti ai suoi nuovi tifosi e dirigerà anche la prima partita di Serie A. Le sue dichiarazioni.

Qual è l'assetto tattico migliore per la squadra secondo lei?

"L'importante è trovare un buon equilibrio per la squadra. Oggi un centrocampo a 3 può sembrare un po' più sicuro alla squadra. Quando ci sarà una conoscenza un po' più grande di quello che vogliamo si può giocare anche col 4-4-2: si lavora. C'è bisogno di tempo, è normale. Ma durante la partita io cambio, ci voleva qualcosa di diverso e mi pagano per questo, per aiutare la squadra con quello che vedo. Situazioni diverse si lavorano in allenamento. Il giocatore oggi come oggi è intelligente, devono sapere che lavoro fare per poi fare al meglio. Rafa? Deve correre. Esterno, attaccante, deve mettere al servizio della squadra la sua qualità anche senza palla. Parliamo di un processo collettivo, non individuale".