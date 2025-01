Conceiçao sugli attaccanti del Milan: "Voi vedete i numeri giustamente, io da allenatore vedo anche altre cose"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Girona, Sergio Conceiçao ha parlato così del rendimento degli attaccanti rossoneri:

Il rendimento degli attaccanti: si aspetta di più? Sono funzionali al suo gioco?

"Io come allenatore e come ex giocatore ho avuto sempre l'opinione che i difensori centrali e i portieri sono colpevoli per i gol, così come non sono d'accordo quando non si vince perché l'attaccante non segna: è un processo collettivo. Bisogna trovare un equilibrio, se loro fanno tutto quello che gli chiedo a me va bene perché poi segnano gli altri: l'importante è il risultato finale. Voi vedete i numeri giustamente, io da allenatore vedo anche altre cose".

